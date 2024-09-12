İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 12 Eylül Darbesine Dair Dengeli Bir Mesaj

Müsavat Dervişoğlu'ndan 12 Eylül Darbesi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, darbenin toplumda yarattığı acılar ve kayıplar üzerine düşüncelerini dile getirdi.

"Düşman Kezzabı" Tanımı

Dervişoğlu, darbenin niteliğini şöyle tanımladı: "12 Eylül darbesi, kan, ter, gözyaşı, sabır, ilim ve dua ile büyütülmüş akçabardağın köküne dökülmüş bir düşman kezzabıdır."

Türk Milletinin İradesine Vurgu

Mesajında, büyük Türk milletinin iradesinin her şeyden üstün olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, 12 Eylül dönemi kayıplarını andı ve bu olaylara sebep olanları lanetledi. Dervişoğlu, "Ayrık otu yetiştirmek isteyenler bilmelidir ki, Türk milletinin iradesi her şeyin üzerindedir." dedi.

Birlik ve Beraberlik Teması

Son olarak, Dervişoğlu, "Cenab-ı Allah milletimizi ve memleketimizi böylesi tehlikelerden korusun." diyerek, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.