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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birlik Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da yaptığı açıklamada partideki küskünlere seslendi ve birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:39
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birlik Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı'ndan Birlik Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, giden ve istifa eden üyelere hitap etti. "Kim gittiyse, İYİ Parti'nin kapıları ve benim kalbim açıktır. Hepinizi Allah’ın izniyle yeniden davet ediyorum," diyerek birlik vurgusu yaptı.

İstanbul'un Önemi

Esenler'deki Tekstilkent'i ziyaret eden Dervişoğlu, burada Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çetin Arı ve Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli ile bir araya geldi. Daha sonra partisinin İstanbul İl Başkanlığına geçerek burada partililere seslendi. "İstanbul, sadece bizim için değil, Türkiye'de başlattığımız iyiler ve cesurlar hareketinin de kalbidir," açıklamasında bulundu.

Tarihsel Sorumluluk

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş günlerine referans yaparak, o dönemdeki sorunların bugüne kadar arttığını belirtti. "7 yıl önceki sorunlar hala çözüm bekliyor. İyiler ve cesurlar hareketine olan ihtiyaç günden güne artıyor. Bu nedenle sorumluluğumuz büyüktür," dedi.

Yeni Bir Gönül Seferberliği

Dervişoğlu, partilerinin 8. yılına yaklaşırken, "Kayıplarımız var ancak yeniden bir gönül seferberliği başlatacağız. Bir eksiksek, hepimiz eksik sayılırız. Gidenlere hulus-i kalp ile sesleniyorum," ifadelerini kullandı. 25 Ekim 2017'deki kuruluş yıldönümü için Ankara'da yeni bir gönül seferberliği ilan edeceğini de belirtti.

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