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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bursa'da Çiftçilere Destek

Dervişoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti ve İYİ Parti'nin tarım politikalarındaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 20:12
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bursa'da Çiftçilere Destek

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Bursa'da Çiftçilerine Seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'da çiftçilerin haklarına sahip çıkacaklarını söyledi. Dervişoğlu, ‘Benim çiftçim, benim işçim, benim gencim!’ diyerek, bu isimlerle anılanların haklarını koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Tarım Politikaları Üzerine Vurgu

Karacabey'deki Atatürk Meydanı'nda konuşan Dervişoğlu, partisinin tarım politikaları başkanlığı olan tek siyasi oluşum olduğunu belirtti. Bursa'nın yerel seçimlerinde seçilen Fatih Karabatı'ya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Çiftçi Sorunları Yerinde Belirleniyor

Dervişoğlu, çiftçilerin yaşadığı zorlukları yerinde görmek için Türkiye'nin farklı bölgelerine yaptıkları ziyaretleri aktardı. Çiftçilerin gelir kaybının ve zor ekonomik koşulların büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. ‘Eğer benim çiftçim toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa…’ diyerek, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara vurgu yaptı.

Çiftçilerin Sahipleri Olacağız

Çiftçi sahipsiz değildir,’ diyen Dervişoğlu, geçmişteki liderlerden edindiği ilhamla, çiftçilerin haklarını koruyacaklarını belirtti. Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş gibi isimlerin izinden gideceğini vurguladı.

Yerel Ziyaretler ve Destekler

Konuştuktan sonra Dervişoğlu, yeni seçilen Ercan Özel ve Fatih Karabatı ile makamında görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Ahmet Eşref Fakıbaba da programda desteklerini sundu.

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