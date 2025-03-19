İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bütünleşik Muhalefet Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Dervişoğlu, "Karşınızdaki kolektif kötülüğü mağlup etmenin yegane yolu bütünleşik muhalefettir, muhalefet partilerinin birleşmesi değil. Muhalefet edilecek unsurlara doğru ve yek bir duruş sergilenmelidir." ifadelerini kullandı.

İBB Ziyareti ve Duruşunu Belirtti

Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane binasını ziyaret etti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Dervişoğlu, CHP'lilere ve İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hukuk ve Adalet Vurgusu

Dervişoğlu, son gelişmelerin milleti korkutma amacını güttüğünü öne sürerek, "Bugünün şartlarına baktığımızda hukuk ve adalet adına konuşacak çok fazla şey kalmamış gibi görünüyor."

Bütünleşik Muhalefet Üzerine Düşünceler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dolaylı olarak tutukluluğuna da değinen Dervişoğlu, "Bütünleşik muhalefet" konusunun önemine dikkat çekerek, bunun daha önce TBMM'de de gündeme getirdiğini kaydetti.

Gelecek Planları

Bir gazetecinin "Buradan Ankara'ya mı geçeceksiniz, yoksa somut olarak CHP'nin yanında mı olacaksınız?" sorusuna Dervişoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret edeceğim, sonra da Ankara'ya döneceğim. İhtiyaç halinde burada bulunmaktan geri durmayacağım."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasını ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasını ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.