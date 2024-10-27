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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 7. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 15:48
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

İYİ Parti'nin 7. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 7. kuruluş yıl dönümü programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Adalet Peşinde Teması

Partinin önceki genel başkanı Meral Akşener, birçok milletvekili ve genel idare kurulu üyesi ile partililerin katıldığı etkinlikte, "Adalet Peşinde" adlı filme de yer verildi. Program sırasında "İyiler Ayağa Kalktığı Zaman" adlı müzik eseri çalındı.

Türk Milletinin Haklarına Vurgu

Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Türklüğün bir an daha aşağılanmasına tahammülleri olmadığını" ifade etti. Ülkenin hukuk düzeninin ortadan kaldırıldığını ve Türk milletinin kendi haklarından mahrum bırakıldığını savundu.

Vatandaşlık Tuzaklarına Dikkat Çekti

Dervişoğlu, saray yönetiminin 15 yıldır sürdürdüğü planlara dikkat çekerek, "Milyonlarca vatansıza ve bayraksıza mülteci olarak adım adım vatandaşlık sağlanacak bir tuzak çalıştırılmaktadır. Bu durum, Türk milletinin kendi vatanında yabancı durumuna düşürülmek istendiğinin bir göstergesidir," dedi.

Dava ve Umut Vurgusu

İYİ Parti lideri, partilerinin en büyük amacının Türk milletini ve Türk Cumhuriyeti'ni kurtarmak olduğunu belirtti. "Umudumuzu kaybedecek bir dakikamız yoktur. Umudunu kaybetmiş bir neferimiz dahi yoktur," diye ekledi. Ayrıca, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatma davasını yürüttüklerini ifade etti.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Dervişoğlu, Türkiye’nin yarım asırdır çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatarak, şehitlerin manevi yüküne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Gazilerimizi yeniden yaralamaya hakları yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz," dedi.

Son olarak, siyasi hareketi şahsi hırs ya da hedeflere kurban ettirmeyeceklerini belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'ye katılmaya davet etti.

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