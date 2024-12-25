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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Asgari Ücret ve Suriye Politikaları

Dervişoğlu, asgari ücretin yetersizliği ve Suriye'deki durum üzerine sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:33
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Asgari Ücret ve Suriye Politikaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Sert Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi ve ülkenin mevcut ekonomik durumuna dair sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, açlık sınırının 21 bin, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ortamda, işçilere sunulan 22 bin 104 liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtti.

Asgari Ücret Eleştirisi

Dervişoğlu, "Açlık sınırının 21 bin, yoksulluk sınırının 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 liralık asgari ücret, sadaka bile değildir." diyerek asgari ücret tartışmalarını gündeme getirdi. Türkiye'nin bir "asgari ücret cehennemi" haline geldiğini belirten Dervişoğlu, hükümeti üç kuruşluk zam tartışmalarıyla eleştirdi. "Sonuçta yine dağ fare doğurdu" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, enflasyonun vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü, geçen yıl belirlenen 17 bin liralık asgari ücretin gerçek alım gücünün düştüğünü vurguladı. "Mazot 44, simit 15, en ucuz et 400, kiralar 20 bin lira oldu" diyerek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi.

Suriye Politikalarına Dair Açıklamalar

Dervişoğlu, Suriye'de Baas rejiminin sona erdiğini, bunun Türkiye halkı için de önemli bir gelişme olduğunu belirtti. İktidarın Suriye'deki iç savaşta taraflı davrandığını sözlerine ekleyen Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün sağlanması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin güvenliğini öncelikli hedef olarak belirleyen Dervişoğlu, "Esad gitmiştir, misafirlik de bitmiştir" ifadeleriyle, Türkiye'nin Suriye meselelerinde dikkatli davranması gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda, Türkiye'nin Suriye'deki Türkmenlerin haklarının korunmasına dair sorular yöneltti.

Dervişoğlu, "Suriye'nin bölünmüşlüğünü ortadan kaldıracak bir eylemsel bütünlükle hareket etmek zorundayız" diyerek, Türkiye'nin Suriye iç savaşının faturasını daha fazla ödeyemeyeceğini vurguladı.

Sonuç olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem ekonomik koşullara hem de dış politikaya dair önemli eleştirilerde bulunarak, bu konuların acil çözüm beklediğini ifade etti.

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