İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: 'Korkutulamayız!'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tehditlere karşı kararlılıkla duracaklarını belirterek, devletin değerlerine sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: 'Korkutulamayız!'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Basın Açıklaması Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının haklarını savunma kararlılığını dile getirerek, "Cumhuriyet'in değerlerine, milletimizin birliğine, üniter devlet yapımıza halel getirecek her adıma karşı çıkacağıma milletime söz veriyorum" dedi.

Tehditlere Cevap: "Biz Korkmayız!"

Dervişoğlu, basın açıklamasını Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölümünün ardından gerçekleştirdi. Sorumlulukları hatırlatmak amacıyla yaptığı açıklamada "Beni sağda solda aramalarına ihtiyaç bırakmaksızın, onların en iyi bildikleri yerde bu basın toplantısını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Mecliste grubu bulunan bir partisinin genel başkanı olarak tehditlere maruz kaldığını belirten Dervişoğlu, "Üzerinden 16 saat geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Öcalan'a Verilen Söz Hakları ve Adalet

Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'a TBMM'de söz hakkı verilmesi talebini gündeme getirerek, "Ona umut hakkı vadedilecek ama Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın sokaklarında gezemeyecek öyle mi? Havanızı alırsınız" şeklinde sert ifadelerde bulundu.

Merkez Siyaset ve Hukuk Mücadelesi

Siyasete girdiğinden beri "konuşan Türkiye" çağrısını vurgulayan Dervişoğlu, MHP ile siyasi rekabet içinde olmadıklarını belirtti. "MHP iktidara payanda olmakla yetindiği için bizim siyasi rakibimiz bile değildir" dedi.

Tehdit ve Saldırılar Artıyor

22 Ekim'den itibaren partisine ve şahsına yönelik tehditlerin arttığını kaydeden Dervişoğlu, "Bizi yıldırmak, korkutmak istiyorlar. Ama biz bunlara karşı duracağız" şeklinde konuştu.

Son olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek kendisine tahsis edilen koruma polislerinin geri çekilmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürüldüğü yerde basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürüldüğü yerde basın açıklaması yaptı.

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