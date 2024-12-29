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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İmralı Ziyaretine Tepki: 'Hissiyat Yaratılmasını Kabul Etmiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmralı ziyaretine tepki gösterdi. 2025'in İYİ Parti için "şahlanış yılı" olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:33
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İmralı Ziyaretine Tepki: 'Hissiyat Yaratılmasını Kabul Etmiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İmralı Ziyaretine Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat buluşmasında, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum," dedi. Parti karşıtlarının, İYİ Parti'yi yok etmek ve bölmek için çalıştığını savunan Dervişoğlu, siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını vurguladı.

2025 Şahlanış Yılı

Dervişoğlu, 2025 yılının İYİ Parti için "şahlanış yılı" olacağını belirtti. Ekonomik sorunlara da dikkat çekerek, "Emeklinin, dulun, yetimin, gençlerin, çiftçinin ve asgari ücretli işçinin başına gelen olumsuzlukların hesabını soracağız," ifadesini kullandı.

Ekonomik Sorunlar ve Asgari Ücret

Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli ekonomik sorunları olduğunu dile getirerek, 22 bin 104 lira asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirtti. Özellikle emekli maaşlarının yetersizliğine ve yüksek girdi maliyetlerine dikkat çekti. Gençlerin işsizlik sorununu dile getirerek, "Türkiye, işsiz üniversiteliler cehennemine dönüşmüştür," dedi.

İmralı Ziyaretine İlişkin Eleştiriler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İmralı Adası ziyaretiyle ilgili açıklamalarını dikkatle inceleyeceğini ve Türkiye'nin beklentilerinin hilafına olan noktaları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Dervişoğlu, TBMM ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "TBMM'nin bu gelişmelerden haberi yok. Bütçeyle ilgili bile değişiklik yapamıyoruz," dedi. Türkiye’nin meselelerini açıkça tartışması gerektiğine vurgu yapan Dervişoğlu, açıklamalarında devletin sokakta akıl arayan bir görünümde olmaktan kurtulması gerektiğinin altını çizdi.

Asgari Ücret Açıklamaları

Dervişoğlu, 2025'teki asgari ücretin 28 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini savundu. Hükümetin asgari ücret belirleme sürecinde "dayatmacı" bir tutum sergilediğini ifade eden Dervişoğlu, TÜRK-İŞ'in tespit komisyonuna katılmayacağını duyurduğunu hatırlattı. İşçiler, dar gelirli ve sabit gelirlilerin karşılaştığı ekonomik zorlukların hükümet tarafından umursanmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı.

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