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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nikah Şahidiydi

Müsavat Dervişoğlu, Özlem Aydın ve Muhterem Eryürük çiftinin nikah şahidi oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:54
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nikah Şahidiydi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nikah Şahidiydi

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın’ın kız kardeşi Özlem Aydın'ın nikahında şahitlik yaptı.

Özlem Aydın ve Muhterem Eryürük’ün Nikah Töreni

Özlem Aydın ile Muhterem Eryürük, düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Törende Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çiftin nikahını kıydı.

Dervişoğlu’nun Önemli Mesajları

Dervişoğlu, törende yaptığı konuşmada, nikahın sevgi ve saygının resmi bir ifadesi olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Sizin kıymetli imzalarınızın üzerine biz de şahitliklerimizi ettik. İmzalarımızı şahsımız adına değil, burada bulunan tüm misafirler adına attık. Aile milletin çekirdeğidir. Aile olmazsa millet olmaz. Sizlere de bu milli duyguyu yaşatacak ve geleceğimizi emanet edebileceğimiz evlatlar lazım. Evlatlar sizin değil, Eskişehir’in, Türk milletinin evlatları olacak."

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda, diğer şahitlerle birlikte çifte aile cüzdanını takdim etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız kardeşi Özlem Aydın'ın nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız kardeşi Özlem Aydın'ın nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın kız kardeşi Özlem Aydın'ın nikah şahitliğini yaptı.

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