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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yakın dostunun oğlunun nikahında şahidlik yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:40
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Nikahta Şahid!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah töreninde şahitlik yaparak önemli bir anın parçası oldu.

Gelin ve Damat Ankara'da Evlendi

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Ali Alp Koç ile Sena Baran çiftinin Ankara'daki düğününe katıldı.

Önemli İsimler Nikahta Bir Araya Geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından kıyılan nikahta, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çiftin mutluluğuna şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.

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