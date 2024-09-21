İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Nikahta Şahid!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah töreninde şahitlik yaparak önemli bir anın parçası oldu.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Ali Alp Koç ile Sena Baran çiftinin Ankara'daki düğününe katıldı.

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından kıyılan nikahta, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çiftin mutluluğuna şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda) ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin (solda) de şahitlik etti.