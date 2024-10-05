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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Sahibi Olmadığınız Masalara Oturmayacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da önemli açıklamalarda bulundu. Partileşme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:45
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Sahibi Olmadığınız Masalara Oturmayacağım"

İYİ Parti Aydın'da Ses Getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da gerçekleştirdiği konuşmalarla dikkatleri üzerine çekti. Dervişoğlu, partili destekçilerle buluştuğu toplantıda, "Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım. Zamanı gelmeden, sizlerin bilgisi ve haberi olmadan hiç kimseyle kapı arkasında pazarlık yapıp herhangi bir angajmana girmeyeceğim." sözleriyle kararlılığını vurguladı.

Çiftçilerle Bir Araya Geldi

Dervişoğlu, önce Söke ilçesinde pamuk tarlasında çiftçilerle bir araya geldi. Ardından Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesini ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından, Nevzat Biçer Parkı Nikah ve Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi.

Birleştirici Güç Vurgusu

Partisinin Türkiye'nin birleştirici gücü olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "İYİ Parti Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Herkes de bunu iyi bilsin." şeklinde konuştu. Özellikle Meclis'teki milletvekili sayısının önemli olmadığını belirten Dervişoğlu, "İktidar olamadıktan sonra sayının çok fazla bir anlamı yok." ifadelerine yer verdi.

Siyaset ve Kalanlar

Dervişoğlu, siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını ifade ederek, "Gidenlere 'gitsinler, uğurlar olsun' diyen değiliz." dedi. Ayrıca, mevcut partililere seslenerek, "Gelmek isteyen herkesi İYİ Parti'nin çatısı altında toplamaya davet ediyorum." şeklinde bir çağrıda bulundu.

Kararlılık Mesajı

Dervişoğlu, "Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım" sözleriyle kararlılığını yineledi. "Ben mücadele adamıyım. Yanlışları muhataplarının yüzüne karşı söylemekten memnun olurum." diyerek siyaset anlayışını da ortaya koydu.

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