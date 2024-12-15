İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Suriyelilerin Misafirliği Sona Ermiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'dan Çarpıcı Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da düzenlediği "İyilerin Samsun Buluşması ve Toplu Üye Katılım Toplantısı"nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Suriyelilerin Türkiye'deki misafirliğinin sona erdiğini belirterek, "Esad gitmiştir, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsü sergilemenin anlamı yoktur" dedi. Türkiye'nin gündeminde yoğun bir şekilde Suriye meselesi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Irak'ta yaşadıklarımızı belli ki Suriye de yaşamaya devam edecek" ifadeleriyle durumu özetledi.

Dervişoğlu, Türkiye'nin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasının şart olduğunu da aktararak, "Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının birleşmesinin önüne geçilmeli ve askeri tedbirler mutlaka alınmalıdır."

Sığınmacı Sorunu ve Hükümete Çağrı

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin sığınmacı sorunu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, hükümete seslenerek, "Derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırın" dedi. Ayrıca, "Türkiye'nin sınırında bir terör devletinin kurulması engellenmelidir" diye ekledi.

Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasını ve Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptalini isteyen Dervişoğlu, "238 bin Suriyeliye Kanun Hükmünde Kararnameyle kanunsuz vatandaşlık verdiniz" diyerek bu durumun hukuki boyutuna da dikkat çekti. İYİ Parti olarak, bu vatandaşlıkların iptali için dava açtıklarını belirtti.

Toplantıya, partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve partililerin katıldığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde ortada), Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen "İyilerin Samsun Buluşması ve Toplu Üye Katılım Toplantısı"na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde ortada), Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen "İyilerin Samsun Buluşması ve Toplu Üye Katılım Toplantısı"na katıldı.