İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Can Atalay açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Atalay'a yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında,

"Anayasa'nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti." ifadelerini kullandı.

"KRİZ DERHAL ÇÖZÜLMELİ"

Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir.

"MİLLETİ SUNİ GÜNDEMLE MEŞGUL ETMEYİN"

Gelin, Türk Milleti'nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun. Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın. Anayasa'da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

Can Atalay Davası Nedir?

TİP Hatay Milletvekili olan Can Atalay 2019'da Gezi Parkı olayları kapsamında yargılanmaya başlamıştı. Dava sürecinde Atalay 25 Nisan 2022 tarihli mahkemede 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçları ile tutuklanmıştı.

Atalay 14 Mayıs seçimlerinde TİP bünyesinde milletvekili olarak seçilmişti ancak hapisten çıkarılması durumu söz konusu olmadı.

Atalay'ın avukatları her ne kadar bu duruma itiraz etse de Anayasa'da yer alan 83. madde gereğince, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." ifadesine istinaden Atalay'ın tutukluluk hali devam etti.