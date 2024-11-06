DOLAR
34,26 0,06%
EURO
36,65 2,38%
ALTIN
2.971,38 1,62%
BITCOIN
2.548.105,2 -7,09%

İYİ Parti Genel Başkanının Eleştirileri Cumhuriyet ve Siyaset Üzerine

Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda siyasetteki krizi ve muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:20
İYİ Parti Genel Başkanının Eleştirileri Cumhuriyet ve Siyaset Üzerine

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sert Eleştiriler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir dille eleştirdi. Dervişoğlu, "Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in yolundan gidenler, serkeşlerin, meczupların, müptezellerin yolundan giden bir avuç zavallı hainin peşine öyle ya da böyle takılanlara gereken en güzel cevabı en ağır şekilde verecektir," dedi.

Tarihsel Kriz ve Siyasetin Uzaklığı

Dervişoğlu, Türk milletinin şu anda tarihin en ağır krizlerinden birini yaşadığını belirterek, siyasetin bu duruma yeterince uzak kaldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefet partilerine yönelik olarak, "Bu girdiğiniz yol yol değildir, dert edinilen iyilik, güzellik, normalleşme, yumuşama değildir. Tek dert saraydaki zatı koltuğunda tutmaktır," uyarısında bulundu.

Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler

Dervişoğlu, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere de değinerek, "AK Parti ve DEM aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi aynı güç ve iktidar saplantısı içindedirler. Millet, şahsi menfaat için sandıklarda kullanılacak araçtır," dedi.

Bakırhan'ın Açıklamaları Üzerine Değerlendirmeler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına da değinen Dervişoğlu, Bakırhan'ın geçmişteki somut olaylarla yola çıkarak yeni bir yol çizeceğini kabul ederken, Cumhuriyetin kendisini koruyacağını vurguladı.

Enflasyon Rakamları ve Ekonomik Değerlendirmeler

Dervişoğlu, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna dair enflasyon verilerini aktardı. TÜİK, İTO ve ENAG gibi kuruluşlardan gelen verilerin birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, "Ortaya çıkan rakamların bu kadar tezat olması bile başlı başına üzerinde konuşulması gereken bir konudur," diye ekledi.

MHP'den Gelen Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da değerlendiren Dervişoğlu, Bahçeli'nin Türkiye'deki gerilimi artırabilecek açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"Bu, TBMM ile İmralı’nın ne farkı var? Elbette İmralı Türk toprağı olduğu için Türk düşmanı o müptezeli orada hapishaneye tıktık. Ölene kadar da yatıracağız," diyen Dervişoğlu, muhalefeti de sert bir dille eleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yol Vermeyen Sürücünün Lastiklerini Patlatan Şoförün Olayı Kameralara Yansıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan Ayrıldı
3
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar
4
İstanbul'da Otomobil Hırsızlığına İlişkin İki Tutuklama
5
Trump'ın Zafer Konuşması
6
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Edildi
7
Asgari Ücret Talebi 30 Bin Lira

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?