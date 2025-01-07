İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Buğra Kavuncu, AA'nın 2024 Yılı Oylamasına Katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, 2024 yılına damga vuran olayları ve yaşamı yansıtan fotoğrafları inceledi.

Kategoriler ve Seçimler

Kavuncu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony destekleriyle oluşturulan beş farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategoriler arasında "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel olarak eklenen "Özgür Suriye" yer aldı.

Kavuncu, oylama süresince şu fotoğraflara oy verdi:

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti"

kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci"

kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde"

kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara"

kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" adlı fotoğrafı

Milli Mücadelede AA'nın Rolü

Oylamanın ardından Kavuncu, Anadolu Ajansı'nın milli mücadeledeki önemli rolüne dair bir değerlendirmede bulunarak, "O ruh ve heyecanın hala kurum çalışanları üzerinde devam etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her fotoğraf karesinde bu ruhu görüyoruz." ifadelerini kullandı.