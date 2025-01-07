DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,81 -0,29%
ALTIN
3.023,25 -1,13%
BITCOIN
3.562.417,2 1,22%

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Buğra Kavuncu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çeken fotoğraflara oy verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:54
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Buğra Kavuncu, AA'nın 2024 Yılı Oylamasına Katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, 2024 yılına damga vuran olayları ve yaşamı yansıtan fotoğrafları inceledi.

Kategoriler ve Seçimler

Kavuncu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony destekleriyle oluşturulan beş farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategoriler arasında "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel olarak eklenen "Özgür Suriye" yer aldı.

Kavuncu, oylama süresince şu fotoğraflara oy verdi:

  • "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti"
  • "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci"
  • "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde"
  • "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara"
  • "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" adlı fotoğrafı

Milli Mücadelede AA'nın Rolü

Oylamanın ardından Kavuncu, Anadolu Ajansı'nın milli mücadeledeki önemli rolüne dair bir değerlendirmede bulunarak, "O ruh ve heyecanın hala kurum çalışanları üzerinde devam etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her fotoğraf karesinde bu ruhu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
3
Şırnak'ta Yaralı İki Puhu için Tedavi Süreci Başladı
4
Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi
5
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı
6
Erciyes'te Kayak Kazası: Rus Turist Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor