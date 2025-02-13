İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den Diş Hekimlerine Destek: 'Haklarının Kesildiği Bir Dönemi Yaşıyoruz'

Çömez: Diş hekimlerimizin hakları yok sayılıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, diş hekimlerine sağlanan teşviklerin düşürüldüğünü belirterek, "Yıllarca okumuş, gayret etmiş, sınavları vermiş diş hekimlerimizin hak ettiklerinin kesildiği, bunların ödenmediği ve birileri tarafından bunların yok farz edildiği bir dönemi maalesef yaşıyoruz." dedi.

Meclis’teki Basın Toplantısı

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bolu'daki yangın felaketinin ardından "10 gün içerisinde sorumluları bulacağız" açıklamasını hatırlatarak, aradan geçen zaman diliminde herhangi bir gelişme olmadığını vurguladı. İlgili muhalefet partilerinin milletvekillerinin imza attığı soruşturma önergesine dikkat çekti.

Çayırhan Maden İşçileriyle Dayanışma

Çömez, Çayırhan'da maden işçilerinin yaptığı eylemi hatırlatarak, "Güvenilir özelleştirmeye karşı değiliz; fakat peşkeş, ranta, birilerinin cebinin doldurulmasına karşıyız." ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşın haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep’teki Gösteriler

Gaziantep'teki fabrika çalışanlarının gösterilerinin yasaklandığını ileri süren Çömez, "Bırakın millet yürüsün. Bırakın millet konuşsun, bırakın millet size derdini döksün." dedi.

Diş Hekimlerinin Sorunları

Diş hekimlerinin yarın yapacağı eyleme de dikkat çeken Çömez, AK Parti iktidarında diş hekimliği fakültelerinin sayısının 10'dan 100'e çıkarıldığını, günde ortalama 25 hastaya bakan diş hekimlerinin mesleklerini kaygı ve huzursuzluk içinde sürdürdüğünü söyledi. Diş hekimlerine ödenen teşvik oranının %36'dan %24'e düşürüldüğünü belirtti.

Kalitesiz Ürünler Sorunu

Diş hekimlerinin, Çin ve Hindistan'dan gelen düşük kaliteli ürünlerle sorun yaşadıklarını ifade eden Çömez, teknisyen sayısındaki yetersizliğin de hasta yoğunluğunu artırdığını belirtti.

Demokrasi ve İnsan Hakları Üzerine Eleştiriler

Torba yasa ile Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerinin artırılması eleştirisini yapan Çömez, demokrasi ve insan haklarına önem verilmesi gerektiğini savundu.

Siber Güvenlik Yasası ve Adalet Bakanı'nın Eleştirisi

Gelecek günlerde TBMM’ye sunulacak olan Siber Güvenlik Yasası'nın, kişisel verilere erişim hakkı tanıyacağını iddia eden Çömez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD’a yönelik sözlerini de eleştirdi. "Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak, ona buna parmak sallamak değil." diyerek tepkisini dile getirdi.