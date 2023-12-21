İYİ Parti içinde dinamikler değişiyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'de istifa ve görevden alma haberleri bitmiyor. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partiden ayrıldıktan sonra yeni bir olay daha oldu. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevlerine son verildiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa edenlerin arkasında bir el olduğunu söyledi. Akşener, 'İlçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, herkes aranıyor. "Bırakın" deniyor, neden? GİK'in verdiği kararı bozmak için. GİK'in kararını ben dayatmadım, arkadaşlarım kendileri verdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Buradan ilan ediyorum. Bu benim düşüncem, benim emrim. Yerel seçimlere tek başımıza giriyoruz, Ankara'da da, İstanbul'da da, her ilçede de tek başımıza giriyoruz.' dedi.