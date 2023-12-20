İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim artıyor

CHP ve İYİ Parti arasında 2023 seçimleri öncesi gerilim tırmanıyor. Meral Akşener'in CHP'yi hedef alan sert sözleri, CHP'de tepkiyle karşılandı. Parti içinde Akşener'in bu çıkışının seçim ittifakını zora sokacağı endişesi yaşanıyor. İYİ Parti'de ise Meral Akşener'in konuşmasının, parti içindeki muhalif sesleri bastırmak için yapıldığı iddia ediliyor.

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim artıyor
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İYİ Parti'de yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Meral Akşener, parti içindeki tartışmaları sonlandırmak için resti çekti. Akşener, "Bu bir savaş ilanıdır, hazırım" diyerek, CHP ile işbirliği yapmak isteyenlere karşı durduğunu gösterdi. Akşener dün "Tek başına girmenin sorumluluğu bana ait. Başarısız olursam gerekeni yapacağım. Bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksınız" dedi. Bu sözler, Akşener'in kararlılığını ortaya koydu.

Parti içindeki bazı yetkililerin "Kimse istifa etmedi, etmesi de gerekmiyor. Karar parti kurullarının kararı. Burada asıl mesele, bu karara uymayıp başka bir partiyle pazarlık yapanlar" şeklinde konuştukları ifade ediliyor. "İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da böyle bir şey olursa, onlara da gereken yapılacak" ifadelerini kullanan bazı parti üyeleri "Ankara'da şimdilik böyle bir şey yapanı duymadık" diye ekleme yaptıkları belirtiliyor.

İYİ Parti'de 2023 seçimleri öncesi kriz büyüyor. Meral Akşener'in CHP ile işbirliği yapmayacağını ilan etmesi, parti içinde rahatsızlık yarattığı iddia ediliyor. Parti üyeleri "Savaş ilan eden biz değiliz. Savaş ilan edilirse biz boyun eğmeyeceğiz, bunu söylüyoruz. Partinin verdiği kararı hiçe saymak, partiyi hiçe saymak demektir. Partinin kararına saygı duymayanlara ve başka partilerle pazarlık yapanlara karşı bir duruş" şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

Ancak parti içinde sular durulmuyor. "Liderlik-ahlak ve yönetim krizi var" diyen kadar, "5 yıldır olmayan 5 aydır oluyor" ifadelerini kullananların da olduğu belirtiliyor.

Parti içerisinde genel başkan yardımcısının gereken adımları atamadığı, genel başkanının korumasız bırakıldığı ifade ediliyor. 

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