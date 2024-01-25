İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Buğra Kavuncu, "Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz" diye açıkladı. Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun ve İYİ Parti Fatih Belediye Başkanı adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile birlikte seçim çalışmaları için tarihi yarımadayı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet turunun sonunda gazetecilere konuştu. Seçim çalışmalarına bugünden itibaren başladıklarını belirterek, 3 veya 4 Şubat'ta yapacakları tanıtım programında İstanbul'un sorunlarına nasıl yaklaştıklarını ve nasıl çözeceklerini halkla ve seçmenlerle paylaşacaklarını ifade etti. Kavuncu, bölgedeki otopark ve elektrik sıkıntısının belediye ile elektrik dağıtım şirketi arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığını esnaftan duyduklarını söyleyerek, vatandaşların taleplerini dinleyip sorunlara çare olacaklarını vurguladı.

KİMSEYE ÖFKEMİZ, DÜŞMANLIĞIMIZ YOK

Kavuncu, 2019 seçimlerinde birlikte hareket ettikleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışması ve halktan gelen tepki ve yorumlara ilişkin bir gazetecinin sorusuna şu cevabı verdi:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. İstanbul'u çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı da ortaya koymak, bizim en doğal hakkımız. Zaman zaman elbette ki vatandaş kendi görüşünü beyan ediyor; işte 'siz aday olursanız falanca seçilir, siz aday olursanız filanca seçilir' gibi… Bunların hepsine de tabii ki saygı duyuyoruz. Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok."

MİLLETİN VERDİĞİ YETKİYİ VE SORUMLULUĞU SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ

Kavuncu, İYİ Parti'nin kurulduğu andan itibaren millete 3. bir seçenek, yeni bir yol sunmak istediğini söyledi. "Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemi partimizi ittifaklara mecbur bırakmıştır ve bunları yaparken biz geleceği, ülkenin menfaatini düşünerek yaptık. Arzu ettiğimiz neticeyi de alamadık ve tekrar dedik ki, demek ki biz bu ittifaklarla arzu ettiğimiz neticeyi alamıyoruz." dedi.

Kavuncu, kuruldukları günden beri özgür ve bağımsız bir şekilde millete yeni bir seçenek sunmak için bir savaş verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha sesleniyorum; Bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti. 5,5 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Millet dedi ki, 'Türkiye'nin size ihtiyacı var.' Biz bu asil milletimizin verdiği yetkiyi, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız."

Kavuncu, Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya bıçaklı saldırıda bulunan kişi tarafından yaralandığını duyunca onu ziyaret ederek acil şifalar diledi.