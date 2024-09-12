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İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale Partisinden İstifa Etti

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti. İşte açıklaması ve Meclis'teki yansımaları.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:30
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale Partisinden İstifa Etti

Ümit Özlale İYİ Parti'den Ayrıldığını Duyurdu

İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sürpriz bir şekilde partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

İstifanın Mekanı: Sosyal Medya

Özlale, istifasını duyurduğu mesajında, İYİ Parti'de geçirdiği süreyi değerlendirerek, geleceğe yönelik yeni bir yol çizme kararı aldığını belirtti.

Meclis'teki Sandalye Sayısında Değişiklik

Bu istifa, İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısını 30'a düşürürken, bağımsız milletvekillerinin sayısını 8'e çıkardı.

Partiden ayrılışı oldukça dikkat çekerken, bu gelişmenin önümüzdeki günlerde parti dinamikleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

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