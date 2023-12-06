İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu!

İYİ Parti cephesinden bir istifa haberi daha geldi. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, istifa ettiğini X sosyal medya üzerinden duyurdu.

İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu!
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İYİ Parti'de son dönemde çatırtılar olduğu haberlerle gündemde. Ard arda yapılan istifalara bir yenisi daha eklendi. Gündeme son dakika haberi olarak düşen duyuruda adı geçen isim ise Kurucu üyeler arasında yer alan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu oldu. Özellikle CHP'nin ittifak teklifine verilen ret kararının ardından parti içerisinde karışıklık devam ediyor. Bugün ise parti kurucu üyelerinden olan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amacı ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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