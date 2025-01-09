İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan anlamlı katılım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu organizasyon, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yılın Kareleri Oylaması

Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu etkinlik, fotoğraf sanatının değerini vurgulamakla birlikte, toplumsal olaylara ve gelişmelere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Müsavat Dervişoğlu'nun oylamaya katılması, etkinliğe olan ilgiyi artırdı.

Dervişoğlu, fotoğrafçılığın ve sanatın önemini belirterek, bu tür organizasyonların toplumsal hafızayı güçlendirdiğini ifade etti. Etkinlikte yer alan diğer katılımcılarla birlikte, fotoğraflar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik sonrası Dervişoğlu, Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında olumlu düşüncelerini dile getirerek, basının önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Dervişoğlu, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafına oy verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Dervişoğlu, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafına oy verdi.