İYİ Parti lideri Dervişoğlu: “Ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancılara bakın”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, ülkedeki göçmen sorunu ile ilgili olarak "Türkiye en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke haline gelmişti ve bu durum bu tesadüfen olmamıştır. Hükümetin tercihleri bu duruma neden olmuştur. Bunları söylüyoruz diye bizi ajan olarak suçlayacak varsa buyursun. Sayın Erdoğan, eğer ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancıların içinde arayın” ifadelerini kullandı.

“Yeni anayasanın karşısındayız”

Dervişoğlu yani anaysa tartışmaları ile ilgili ise “Anayasaya dair görüşlerimiz, muktedirleri rahatsız etmiş. Bu konuyla ilgili şikayetim yok. Milleti rahatsız edeni rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yeni anayasaya karşı tavrımız net. Miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini devam ettiren her türlü değişikliğin karşısında olacağız. Tek adam rejiminin raf ömrünün uzatılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.