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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Instagram Engelleme Kararına Dava Açtı

İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Instagram'a erişim engelleme kararının iptali için hukuki süreç başlattı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:06
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Instagram Engelleme Kararına Dava Açtı

Instagram Engelleme Kararına İtiraz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de uygulanan erişim engelleme kararına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Dervişoğlu, bu durumun sadece basit bir idari işlem iptali olmadığını, aynı zamanda hukuk devleti, demokratik düzen ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını vurguladı.

Gerekçeler Üzerine Düşünceler

Engelleme kararının gerekçesinin belirsiz olduğunu başkan Dervişoğlu ifade ederek, kamu düzeni ve milli güvenlik için bu kararın alındığının öne sürüldüğünü belirtti. Ancak, gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilişkili olduğu bilgisinin ortaya çıkması, engellemenin arkasında daha farklı bir amacın olabileceğini düşündürmektedir. Dervişoğlu, bu yaklaşımın "bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir" şeklinde değerlendirdi.

Yasal Başvuru ve Dava Süreci

Dava dilekçesinde, alınan kararın açık bir sansür anlamı taşıdığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi. Dervişoğlu, bu durumun telafisi güç zararlara yol açabileceği için yürütmenin durdurulması talebinde bulundu.

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