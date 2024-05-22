İYİ Parti lideri Dervişoğlu: “Ucube sistemden kurtulmak için beraber yol arayalım”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında söz alarak gündemi değerlendirdi. Dervişoğlu, Kobani Davası’ndan FETÖ’ye, emekli maaşından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kadar pek çok konu hakkında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“İktidar, bir yıl gibi kendi kuyruğuyla savaşıyor”

“İktidar, kendini yemeye çalışa bir yılan gibi kendi kuyruğuyla savaşmakta. Kendini geçmişinin unutmuş bir meczup gibi aynadaki suretine terörist diyor. Kendi albümündeki fotoğraflara darbeci, FETÖcü diyor. Vesayet vesvesesi ile millete operasyon çekiyor. 28 Şubat’ta da şerefli Türk ordusuna kumpaslar kurup, yalanları doğruların üzerine boca etmişlerdi. Sözde FETÖ ile mücadele ederken ise senin FETÖcün benim FETÖcüm diye ayrım yapan onların yargısıydı. Sinan Ateş kanıyla iddianame yerine ahtır senedi yazan da aynı yargı.”

Ayhan Bora Kaplan soruşturması değerlendirmesi

“Hangimiz karakola gönül rahatlığıyla gidebiliyor? Ankara organize suçlar müdürü, savcılığa gidip ifade vermek istiyor ama ifade vermeye gidene gözaltı kararı çıkartıyorlar. Emniyete de güvenmeyip Jandarma yolluyorlar. İl emniyet müdürü yardımcısı ve diğerleri tutuklanıyor. Hiçbir şey olmasa da belli ki bir şeyler olmakta.”

Kobani Davası değerlendirmesi

“Pek sevmezler ama açılım sürecini unutturmayacağım. O ağalar, Dolmabahçe’de 6-8 Ekim olaylarında sonra buluştular ve barış bildirisi okudular. Mahkemenin gerekçeli kararını beklemekteyiz. Dolmabahçe’de pazarlık edenleri ne unutacağız ne de unutturacağız.”

“Hilkat garibesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”

“Türkiye’ye yeni bir şey lazımsa ve değişecek bir şey varsa o da hilkat garibesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Biz sadece hastalığı teşhis etmekle kalmıyoruz, reçeteyi de veriyoruz. Atılan adımların yanlış olduğunu söyledik, yapmayın dedik. İYİ Parti, bu ülkenin erken uyarı sistemidir. Maceralar peşinde koşmak yerine, gerçekleri konuşmak gerek. Ülkeyi tek adamın hırs ve heveslerine terk etmekte olan bu ucube sistemden kurtulmak için beraber yol arayalım.”

Emekli maaşı çıkışı

“Bugün milyonlarca emeklinin asgari ücretten daha az maaş almasının sebebi, AKP’nin 2008’de yaptığı düzenlemedir. Emekli vatandaşların derdini çözmek istiyorsanız, saçma sapan vaatleri bırakın da emekli maaşlarını önceki haline geri getirin.”