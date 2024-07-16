İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu: Koray Aydın'ın istifasını diğerlerinden ayırırım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'daki kampından sonra gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Özellikle Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, bu durumu diğer istifalardan ayrı bir şekilde değerlendirdi.



Kamptaki toplantılarda eleştirilere de değinen Dervişoğlu, geleneksel siyaset anlayışı içinde istifaların önemli birer olay olduğunu vurguladı. Kendisinin bu tür durumlarda müdahil olmadığını ve hoşgörü iklimini korumanın önemine dikkat çekti. Siyasette yaşanan tartışmaların doğal olduğunu belirten Dervişoğlu, yeni dönem için umutlu olduklarını ifade etti.



KORAY AYDIN'IN YERİ ÖZEL

Koray Aydın'ın partinin kurucularından biri olması ve yüksek görevlerde bulunmuş bir siyasi figür olması nedeniyle istifasını diğerlerinden ayırdığını belirten Dervişoğlu, Aydın'ın ayrılığına üzüldüğünü ve bu durumun doğal siyasi süreçlerin bir parçası olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, Aydın'ın partideki önemli yerine vurgu yaparak, onun istifasının partiyi derinden etkileyebileceğini de ifade etti.

İYİ Parti lideri, siyasette yaşanan bu tür olayların normal olduğunu ve bunun partinin ileriye dönük stratejilerine etki etmeyeceğini belirtti. Dervişoğlu, partinin vizyonu doğrultusunda ilerleyeceklerini ve yeni isimlerin de katılımıyla güçleneceklerini söyledi. Yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayan Dervişoğlu, partinin birlik ve beraberlik içinde daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.



İSTİFA EDENLERİN TARTIŞMALI DURUMLARI

Dervişoğlu, bazı istifa eden milletvekillerinin ailelerine de değinerek, bu tür kararların kişisel ve siyasi sonuçları olduğunu belirtti. Ailelerin bu süreçlerde etkili olabileceğini ancak siyasi sorumlulukların bireysel kararları belirlediğini ifade etti. Siyasette şeffaf ve adaletli bir yönetim anlayışı içinde hareket ettiklerini vurgulayan Dervişoğlu, parti içindeki herkesin katkı sağlayabileceği bir ortam oluşturduklarını belirtti.

İYİ Parti'nin geleceğe yönelik hedeflerine de değinen Dervişoğlu, partinin demokratik değerlerine bağlı kalarak Türkiye siyasetinde etkin bir rol oynamayı sürdüreceğini söyledi. Yeni sezon için hazırlıkların devam ettiğini ve parti içindeki her ferdin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, seçmenlerin güvenini kazanmak için çaba harcadıklarını ifade etti.

