İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Nikah Şahidi Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un düğününde nikah şahidi oldu.

Düğün Töreni ATO Congresium'da Gerçekleşti

Dervişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre; İstemihan ile Kübra çiftinin nikahı, Ankara'da bulunan ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Çiftin nikahını ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı. Nikah şahitlerinden bir diğeri ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olarak kaydedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2) ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener (sol 3), partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününe katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2) ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener (sol 3), partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününe katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2) ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener (sol 3), partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününe katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2) ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener (sol 3), partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününe katıldı.