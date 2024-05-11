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İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da vatandaşlara hitap etti: İktidar yolculuğumuz başlıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Korgan ilçesinde halka seslendi. Korganlılara iktidar yürüyüşü çağrısı yapan Dervişoğlu, partisinin Türkiye genelinde iktidar olma hedefine vurgu yaptı ve vatandaşlara umut aşıladı.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:13
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da vatandaşlara hitap etti: İktidar yolculuğumuz başlıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen etkinlikte halka seslendi. Korganlılara hitaben yapılan konuşmada, Dervişoğlu, "Madem ki Korgan'da belediye alıyoruz, neden Türkiye'de iktidar olmayalım?" sorusuyla iktidar yolculuğunun adımını attı.

Dervişoğlu, Korgan ziyaretinin sadece bir adım olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin büyük bir değişimine öncülük edecek bir yolculuğun başlangıcı olduğunu vurguladı. İktidar yolculuğunda büyük Türk milletinin gücü ve iradesiyle hareket edileceğini ifade eden Dervişoğlu, İYİ Parti'nin gemisini bir limana aldığını ve artık fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceklerini belirtti.

iyi parti

Konuşmasında seçim vaatlerine de değinen Dervişoğlu, Korgan- Niksar yolunun hala yapılmadığını hatırlatarak, iktidara gelmeleri halinde bu yolu yapacakları sözünü verdi. Ayrıca, siyaset dili olarak hakaret ve husumetten uzak duracaklarını, Türkiye'nin gerçeklerini konuşacaklarını ve milletin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacaklarını vurguladı.

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