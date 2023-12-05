İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın Ankara'daki rakibini açıkladı!

İYİ Parti Ankara Seçimlerinde Yeni Dönem

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndaki (GİK) CHP'nin yerel seçimlerdeki işbirliği önerisini reddetmesinin ardından Ankara ve İstanbul adaylarını belirleme süreci başladı. Bu kararın etkileri, Ankara'daki seçim atmosferini tam anlamıyla bir fırtınaya dönüştürdü. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı, TV100'ün dikkat çeken programlarından biri olarak, İYİ Parti'nin Ankara adayıyla ilgili kulislerde konuşulan şaşırtıcı bir ismi gün yüzüne çıkardı. Bu önemli gelişme, gazeteci Barış Yarkadaş tarafından doğrulandı ve seçimlere dair heyecanı doruk noktaya çıkardı.

İYİ Parti'nin, CHP'nin "yerel seçimde ittifak değil işbirliği yapalım" teklifini reddetmesi, siyasi kulisleri neredeyse bir depreme sürükledi. Ankara ve İstanbul'da belirlenecek adaylar, parti içindeki dinamikleri daha da karmaşık bir hale getirdi. TV100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın yanı sıra iletişimci-yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve Gürkan Hacır, Taksim Meydanı programında alınan kararı masaya yatırarak, İYİ Parti'nin muhtemel Ankara ve İstanbul adaylarını detaylı bir şekilde analiz ettiler.

Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç, Ankara kulislerini yakından takip eden isimler olarak, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için çarpıcı bir kulis bilgisi sundular. Bu bilgi, adeta siyasi sahnedeki kritik kartları yeniden karıştırarak, seçim yarışını beklenmeyen bir yöne taşıyabilir.





Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Barış Yarkadaş'ın TV100'deki programında, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşündüğü beklenmedik Cengiz Topel ismi gündemi sarstı. Ankaragücü'nün eski Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın karşısına çıkacak aday olarak konuşuluyor. Yarkadaş, "Eğer 2019'da Mansur Yavaş aday olmasaydı, muhtemelen o dönemde kendisi adaylığını koymuş olacaktı." diyerek düşüncesini paylaşarak, seçim atmosferine yeni bir soluk getiriyor.

Şaban Sevinç'in de programa konuk olarak katılmasıyla, Ankara'daki kulislerin içinde Cengiz Topel Yıldırım'ın adının yoğun bir şekilde konuşulduğu doğrulanıyor ve haberin ciddiyeti bir kez daha vurgulanıyor.

Cengiz Topel Yıldırım'ın hayat hikayesi de dikkat çekici detaylarla dolu. 17 Ağustos 1964'te Kozaklı'da doğan Yıldırım'ın adı, ailesi tarafından Kıbrıs'ta şehit düşen pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in anısını yaşatmak için konulmuş. Ankara'ya taşındıklarında eğitim hayatına başlayan Yıldırım, İncirli İlkokulu, Etlik Ortaokulu ve Ankara Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuş.

Futbol sevgisiyle de bilinen Yıldırım, amatör lisanslı futbol oynayarak Ankaragücü'nde adını duyurmuş ve 2008'de Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. 2009'da ise Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı olarak seçilmiştir.

Ankaragücü'nün zorlu dönemlerinde gösterdiği liderlik ve stratejik kararlarla "Gönüllerin Başkanı" olarak anılan Yıldırım, aynı zamanda iş dünyasında da tanınan bir isim. Ailesinin küçük bir işletmesini büyüterek aile şirketine dönüştüren Yıldırım, Ankara'da ticaret ve endüstriyel reklam alanında faaliyet göstermiştir.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bir süre CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

Evli ve Boran ile Emre'nin babası olan Yıldırım'ın adaylık sürecindeki profilinin geniş bir perspektiften değerlendirilmesiyle, İYİ Parti'nin Ankara'da seçim dinamiklerinin beklenmedik bir değişimle karşı karşıya olabileceği konuşuluyor.