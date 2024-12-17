DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

İYİ Parti Milletvekillerinden 2025 Bütçesine Sert Eleştiriler

İYİ Parti milletvekilleri, 2025 bütçesi üzerinde yaptıkları konuşmalarda hükümetin denetimsizliğini ve verimsizliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:41
İYİ Parti Milletvekillerinden 2025 Bütçesine Sert Eleştiriler

İYİ Parti Milletvekillerinden 2025 Bütçesi Eleştirisi

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli vaadi olan hız ve verimliliğin hayata geçmediğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada ne verimlilikten ne hızdan ne de yasamaya, yani milletimize saygıdan bahsetmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Denetim Açığı ve Yetersizlikler

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçenin gerçek sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu önemli görüşmelere katılmamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Usta, devlette ciddi bir denetim açığının bulunduğunu ifade ederek, "Hükümetin denetimi sevmediğini" savundu. Denetim eksikliklerinin kaynakların verimsiz kullanımına ve yolsuzluklara yol açtığını dile getirdi.

Bütçe Görüşmelerinin Usulsüzlüğü

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, 2 aydır süren bütçe görüşmelerinin 3 gün içinde sona ereceğini belirterek, bu süre zarfında teklifin virgülünün dahi değiştirilmediğini ve parti olarak yalnızca konuşma hakkına sahip olduklarını ifade etti. Paçacı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle yasaların ve bütçe hakkının kendilerinden alındığını öne sürdü.

Eleştiriler ve Öneriler

Akalın, 28. Yasama Dönemi'nde 11 bin 103 yazılı soru önergesinden yalnızca 1999'una zamanında yanıt verildiğini söyleyerek, süresi içinde cevaplanan önergelerin oranının sadece %18 olduğunu aktardı. Akalın, partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü mücadelelerinin bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın önemli projelerini desteklerken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyareti sorunlu bulduğunu, bunun Türkiye için farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, bütçelerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı ve Plan ve Bütçe Komisyonunda sundukları 79 önergenin AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmesini eleştirdi. Türkeş, milletvekillerinin ciddiye alınmadığını hissedildiğini ve bu durumun ciddi bir demokrasi krizinin göstergesi olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler