İYİ Parti'nde Yavaş krizi derinleşiyor

İYİ Parti'de Ankara ilçe başkanlarıyla toplantı yaptığını belirten Mugan, görevden alınmadığını, istifa ettiğini ifade etti. Mugan'ın yerine, Kurucu İlçe Başkanı Doğukan Kozan getirildi. Mugan, toplantının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'iş birliği' teklifinde bulunduğu ziyaretten bir gün önce gerçekleştiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, görevden alınan ilçe başkanlarıyla uyumlu çalıştıklarını ve GİK'in kararına saygılı olduklarını belirtti. Yıldırım, Ankara il teşkilatı ve 25 ilçenin, GİK'in ve genel başkan Meral Akşener'in aldığı her kararın arkasında durduklarını ifade etti.

İYİ PARTİ DAĞ GİBİ YERİNDE

İYİ Parti'nin ABB Meclis üyeleriyle gelecek hafta bir araya geleceğini belirten Yıldırım, "Bütün teşkilatımın görüş ve önerilerini alıyorum, her gün bir ilçedeyiz. Meclis üyeleri ile de bu çerçevede toplanacağız" açıklamasını yaptı.

Yıldırım'a yönlendirilen "Vatandaş bu seçim de neden Mansur Yavaş’ı desteklemediğinizi soruyor mu?" sorusuna yanıt olarak ise, "Soranlar oluyor. İlişkiler biraz grift ilişki haline dönüşmüş. Herkes konfor alanı oluşturmuş, konforunu oluşturanlar konforunun peşinde savrulup duruyor. Ama bilin ki İYİ Parti dağ gibi yerinde duruyor. Alsalar alsalar İYİ Parti’nin tozunu alırlar" cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de aday tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, "Geldiğimiz noktada artık biz, kendimiz olmalıyız. Artık biz bu ülkeyi yönetmeye ciddiyetle, inatla ve cesaretle varız demek durumundayız" diye konuştu. Bu arada İYİ Parti'de istifa süreci dün de sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis üyesi Atila Çelik, Mansur Yavaş'a yakın bir isim olarak biliniyordu. Çelik, partisinden ayrıldığını açıkladı.



İYİ Parti'de Aydın teşkilatı da listelerin açıklanmasının ardından karıştı. Efeler Belediye Meclis üyesi Ahmet Ertürk'ün, Aydın İl Başkanı olması krize yol açtı. Efeler Belediye Başkan aday adayı Recep Taner adaylıktan vazgeçti. Didim İlçe Başkanı Tolga Çetinel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tonbuloğlu başta olmak üzere 400 üye de partiden istifa etti.