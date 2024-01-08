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İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye adayı belli oldu İYİ Parti, 5 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilenler arasında Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş olması da ayrıca dikkat çekti.