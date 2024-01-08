İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye adayı belli oldu

İYİ Parti, 5 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilenler arasında Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş olması da ayrıca dikkat çekti.

İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye adayı belli oldu
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İYİ Parti'de seçim hazırlıkları sürüyor. Partiden yapılan yeni paylaşımla 5 büyükşehirde belediye başkan adayları duyuruldu.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde 5 büyükşehirde belediye başkan adayları arasında Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun yer aldı. Açıklanan illerde İYİ Parti'nin adayları ise şu şekilde oldu:

Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday olarak gösterildi.

Açıklamanın ardından Adana'da Ayyüce Türkeş'in aday gösterilmesi özellikle dikkat çekti. 

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