İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye adayı belli oldu

Akşener, İyi Parti'nin Adana'daki il binasında konuştu ve Covid-19 yüzünden il örgütlerine uzun süredir uğrayamadığını, gezilerini hep açık havada yaptıklarını anlattı.

İyi Parti'yi kurarak ve yaşatarak güzel bir iş çıkardıklarını belirten Akşener, bugün Adana'da büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını duyuracaklarını söyledi.

Akşener, Adana Büyükşehir Belediyesi için adaylarının Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu kaydetti.

İYİ PARTİ 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti cephesinden 5 aday ismi gelmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi adayının yanı sıra Antalya, Kayseri, Samsun ve Manisa için de adayların isimleri belirlenmişti.

İYİ Parti'nin seçim yolculuğunda Ayyüce Türkeş Taş'ın yanı sıra Antalya'da aday olarak gösterdiği Nesrin Ünal, Kayseri başkanlığına aday olarak belirtilen Kazım Yücel, Manisa adayı olarak Gürhan Özcan'ın yanı sıra Samsun'da ise İmren Nilay Tüfekci seçim yolculuğunda birlikte yola devam etmeye karar verdikleri isimler olmuştu.