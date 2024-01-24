İYİ Parti'nin İstanbul adayı açıklandı

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu duyuran Genel Başkan Meral Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'i aday gösterdiklerini açıkladı.





İYİ PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYI BUĞRA KAVUNCU OLDU

İYİ Parti Teşkilat Başkanı olan 51 yaşındaki Kavuncu, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Akşener, partisinin grup toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının da Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu açıkladı. Akşener, bugün saat 14.30'da partisinin genel merkezinde yapacağı aday tanıtım toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyuracak. İYİ Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılacak.







İYİ PARTİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURHAN ÇÖMEZ

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Buğra Kavuncu'yu aday olarak açıklamasının hemen ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Turhan Çömez'i aday gösterdiklerini açıkladı. Çömez ve Kavuncu yerel seçimlerde İYİ Parti adına rakiplerinin karşısına çıkacaklar.