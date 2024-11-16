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İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Başladı

İYİ Parti, şiddeti toplumsal bir mesele olarak ele alan 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:30
İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Başladı

İYİ Parti'nin "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" Başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmasında, "Şiddeti yalnızca bir bireysel sorun olarak değil, toplumsal bir mesele olarak ele alıyoruz. Eğitimle, caydırıcı yasalarla toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddet Toplumun Vicdanını Yaralıyor

Dervişoğlu, çalıştayın toplumsal bir soruna yönelik bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğine değinerek, "Şiddet artık bireylerin değil, toplumun vicdanını kanatan bir yara haline geldi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve tüm canlılar bu şiddet sarmalının mağduru." dedi. Şiddetin çözümünün mümkün olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, toplumsal kesimlerin görüş ve önerilerinin çalıştayda yer alacağını belirtti.

Kültürel Değerler ve Şiddetle Mücadele

Dervişoğlu, Türk milletinin kadim kültüründe kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkının kutsal bir emanet olduğunu hatırlatarak, "Şiddet bu topraklara yabancıdır, çünkü bizim kültürümüz, zayıfı koruyan ve hak ile adaleti her şeyin üstünde gören bir anlayışın eseridir." dedi.

İstatistiklerin Ardında Acı Gerçekler Var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, çalıştayla toplumda yaygın bir sorun olan şiddet konusuna dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak istediklerini belirtti. Ofluoğlu, "Son yıllarda artan kadın cinayetleri, her gün yeni bir trajediye tanık olmamıza neden oluyor. Bu kayıplar, herkesin vicdanında derin yaralar açıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın Temaları ve Hedefleri

Çalıştayda, "Toplumsal normlar ve şiddetle mücadele", "eşitsizlikler ve kadına yönelik şiddetle mücadele", "çocuğa yönelik şiddetle mücadele ve çocuğun korunması", "ailenin korunması ve aile içi şiddetle mücadele" ile "medya yayınlarındaki şiddetin yansımaları ve dijital şiddetle mücadele" gibi başlıklar üzerinde durulacaktır.

Çalıştay, yarın sona erecek ve sonuç raporunun 23 Kasım Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştay"ına katılarak konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştay"ına katılarak konuşma yaptı.

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