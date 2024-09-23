İYİ Parti Zonguldak İl Yönetimi İstifa Etti

İYİ Parti Zonguldak İl Yönetimi İstifa Kararı Aldı

İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyeleri, partinin kurultayı öncesinde aldıkları karar neticesinde görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.

Desteklenen Adayın Seçilememesi Üzerine İstifa

Partinin İl Başkanı Erdal Gülay, yazılı bir açıklama yaparak, destekledikleri Koray Aydın’ın seçilememesinin ardından, siyasi etik anlayışları gereği yönetim kurulu olarak derhal istifa etmeyi düşündüklerini belirtti. Ancak, Dervişoğlu'nun yapıcı konuşmaları sebebiyle bu karardan vazgeçtiklerini ifade etti.

Parti İçindeki Olumsuz Durumlar

Gülay, '6’lı Masa' olarak adlandırılan muhalefet bloğunun tutumlarının, partinin kuruluş felsefesi ile çelişen eylemlere neden olduğunu ve bu durumun teşkilatlar içerisinde güven kaybına yol açtığını vurguladı. “Hatırı sayılır sayıda üye istifası, milletvekili istifaları ve genel seçimlerde beklenenin altında oy alınması, partide erimeye yol açtı,” dedi.

Yeni Yönetim Göreve Hazır

Gülay, geçmişteki söylemlerine ters düşen davranışların da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Yapılan istişare toplantısı sonrasında, 19 Eylül 2024 tarihi itibariyle tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte topluca istifa ettiklerini açıkladı. Gülay, yeni göreve gelecek arkadaşlara başarılar dileyerek bayrağı daha ileri taşımalarını umduğunu belirtti.