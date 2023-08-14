İYİ Partili isimden acı haber: Göreve yeni başlamıştı

İYİ Parti ailesi, üzücü bir kayba daha sahip. Partinin Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, duyurduğu acı habere göre, partinin yeni Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak atanmış olan eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yıldız'ın ani vefatı, siyaset dünyasını ve partilileri derin bir üzüntüye boğdu.

Buğra Kavuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, İYİ Parti'nin Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevine yeni atanan Şanbaz Yıldız'ın kaybını duyurdu. Kavuncu, Yıldız'ın siyasi kariyerine vurgu yaparak ve partililere taziye dileklerini ileterek, duygusal bir mesaj paylaştı. İYİ Parti içinde geniş bir yelpazede görev yapmış olan Yıldız'ın hayatını kaybetmesi, parti üyeleri ve siyasi çevrelerde büyük bir şok etkisi yarattı.

İYİ Parti, Şanbaz Yıldız'ın vefatı nedeniyle yas içinde. Yıldız'ın aniden kaybı, parti içinde boşluğun yanı sıra birçok anı ve hatıra bıraktı. İYİ Parti üyeleri ve sevenleri, Şanbaz Yıldız'ı anma ve taziyelerini iletmek üzere bir araya gelmeye başladı. Yıldız'ın siyasette ve parti içinde bıraktığı iz, unutulmaz anılarıyla yaşatılacak.

İYİ Parti'nin üzücü bir kayıp yaşadığı haberi gündemi sarsmış durumda. Partinin Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partinin yeni Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak atanmış olan eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın vefat ettiğini duyurdu. Kavuncu'nun paylaşımında yer alan ifadeler ise duygusal bir atmosfer yarattı:

“İYİ Parti'mizin önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Sayın Şanbaz Yıldız'ı kaybettik. Acımız tarifsiz. Merhum Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Buğra Kavuncu'nun duyurduğu üzücü haberin ardından, Şanbaz Yıldız'ın son paylaşımı da gözler önüne serildi. Yıldız, bir süre önce yapmış olduğu bir paylaşımda önemli bir görev üstlendiğini duyurmuştu:

“Başaracağız… Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız.”

Şanbaz Yıldız'ın son paylaşımı, sadece siyasi bir görevi değil, aynı zamanda partisine olan bağlılığını ve çalışma azmini de yansıtmış oldu. Bu trajik vefat haberi, İYİ Parti içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Yıldız'ın anıları ve katkıları ise daima hatırlanacak.