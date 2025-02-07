İYİ Partili Metin Ergun: Milas'taki Kadastro Çalışmaları Endişe Veriyor

Milas'taki Kadastro Çalışmaları Üzerine Açıklamalar

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Çallı Mahallesi ile çevresindeki diğer mahallelerde başlatılan kadastro çalışmasının yerel halkta ciddi kaygılara yol açtığını ifade etti.

Vatandaşların Tapu Sorunları

Ergun, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır Çallı Mahallesi'nde yaşayan halkın ev ve arazilerine dair tapularının olmadığını belirtti. Bu durum, bölgedeki mülk sahiplerinin haklarını zayıflatırken, periyodik olarak çıkarılan sorunları da beraberinde getiriyor.

Konut Projesinde Yaşanan Sorunlar

Bölgedeki konut projesinde bazı yapılar, 'kaçak' olduğu iddiasıyla belediye tarafından yıkılmıştır. Bunun ardından, milletvekili, mevcut kadastro çalışmasının tehlikeli boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Endişelerin Temel Nedeni

Ergun, kadastro çalışmalarının vatandaşların mevcut yerleşim alanları ile arazi sınırlarının değişmeyeceği yönündeki güvenini sarsarak, endişe yarattığını kaydetti. Mevcuttaki durumun göz ardı edilmeye çalışılmasının, vatandaşların mülk ve arazilerinin alınması anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Devletin Rolü

Ergun, devletin, yüzyıllardır bu mahallelerde yaşayan vatandaşların haklarını koruyarak, kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.