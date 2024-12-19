İYİ Partili Türkeş'ten Suriye'de Güvenlik Hattı Önerisi

Türkeş'ten Acil Eylem Planı Çağrısı

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza etmesi gerektiğinin altını çizen Türkeş, "Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının ve PKK'nın uzantılarının ilişkilerinin kesilebilmesi için Rakka'dan Haseke'ye, Haseke'den Sincar'a kadar bir güvenlik hattı oluşturulması lazım" dedi.

Baas Rejiminin Sonu ve Yeni Dönem

Türkeş, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini hatırlatarak, bunun Suriye'nin yanı sıra Türkiye'nin de kaderini etkileyen önemli bir aşama olduğunu belirtti. Suriye'deki mevcut durumu değerlendiren Türkeş, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade etti.

Sığınmacılar ve Ekonomik Dengesizlikler

Türkeş, sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunda da eleştirilerde bulundu. Suriye'nin yeni yönetiminin, "Ülkelerinize güvenle dönebilirsiniz" çağrısını hatırlatan Türkeş, "Sığınmacıların geri dönüşü gönüllülük esasına dayanamayacak. Sınırlarımıza dönenlerin tekrar Türkiye'ye giriş yapması engellenmelidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriyelilere gayrimenkul satın alarak verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenliğin Aciliyeti

Türkeş, özellikle enflasyon sorununun göçmen nüfusundan kaynaklandığını savunarak, "Kiraların ve gıda fiyatlarının artışını tetikleyen arz-talep dengesizliğinin en önemli çözümü, sığınmacıların ülkelerine dönüşünü hızlandırmaktır" dedi. Türkiye’nin, Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının bağını kopartmak için acil eylem planları uygulaması gerektiğini ifade eden Türkeş, "Bölgedeki yeni terör yapılanmalarının önlenmesi için gereken her şey yapılmalıdır" diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Türkmenlerin Rolü

Türkeş, Türkmenlerin Suriye'deki baskı ve zulüm altındaki durumunu değerlendirerek, Suriye'nin geleceğinde Türkmenlerin haklarının masada olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. "Eğer bu topraklarda bir çözümden bahsedilecekse, Türkmenlerin hakları anayasal güvence altına alınmalıdır" dedi.