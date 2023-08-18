İYİ Partili vekilden sınır güvenliği testi: Türkiye'den İran'a yürüyerek geçti!

TBMM'de İyi Parti'nin Bursa Milletvekili olarak görev yapan Selçuk Türkoğlu, ve ekibi, yasadışı sınır geçişlerini tespit etmek için 9 Ağustos'ta Van'a geldi. Burada 5 gün kalan Türkoğlu, o sırada Başkale, Özalp, Saray ve Çaldıran'da bulunan sınırları dolaştı. Daha sonra Yukarı Tulgalı köyüne geçen Selçuk Türkoğlu, hudut noktasından yürüyerek İran'a geçti.





Selçuk Türkoğlu, geçiş sırasında kendisine asla sorgulanmadığını veya durması gerektiği denmediğini kaydetti. İsmail Saymaz'a konuşan Türkoğlu, “Duvar bazı yerlerde biterken bazı yerlerde de yok. Bazı yerlerde ise yapım aşamasında. Bazı yerlerde duvardan geçmek mümkündür. Tel örgü gevşek. Duvarsız iki noktayı geçtim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bela çıkmasın diye ilerlemedim ama yaklaşık 100 metre yürüdüm." dedi.