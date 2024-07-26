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İyilik Çatısı Projesi: Hatay'da Depremzede Çocuklara Umut

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin projesi, Hatay'daki depremzede çocuklara psikososyal destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:23
İyilik Çatısı Projesi: Hatay'da Depremzede Çocuklara Umut

İyilik Çatısı Projesi Hatay'da Devam Ediyor

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan İyilik Çatısı Projesi, Hatay'daki depremzede çocukların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Çocuklara Psikososyal Destek

Dernek tarafından yapılan duyuruda, proje kapsamı içinde yaklaşık 500 çocuğa bir yılı aşkın bir süredir uzman psikologlar eşliğinde psikososyal destek ve değerler eğitimi verildiği ifade ediliyor.

Uygulamalı Eğitimin Önemi

Proje, gönüllü eğitmenlerin katkılarıyla uygulamalı bilim ve teknoloji eğitimlerini de içermektedir. Eğitim programında robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, temel matematik ve fizik derslerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları yer alıyor. Bu eğitimler, afetzede çocukların analitik düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmelerine önemli destek sağlıyor.

Geleceğe Umutla Bakmak

İyilik Çatısı Projesi'nin temel amacı, depremden etkilenen çocukların geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaktır.

Hayrat İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "İyilik...

Hayrat İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "İyilik Çatısı Projesi", Hatay'da afetzede çocukların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "İyilik...

Hayrat İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "İyilik Çatısı Projesi", Hatay'da afetzede çocukların yaralarını sarmaya devam ediyor.

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