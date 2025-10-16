İyilik Gemisi "Akdeniz" El-Ariş Açıklarına Ulaştı — 900 Ton Yardım Gazze'ye Hazırlanıyor

İyilik Gemisi "Akdeniz" El-Ariş Limanı Açıklarına Ulaştı

AFAD koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşu desteğiyle hazırlanan 17. "İyilik Gemisi" Akdeniz, Gazze'ye götürülecek insani yardım malzemeleriyle birlikte Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Yasal Prosedürler Bekleniyor

Geminin liman sahasına yanaşması için gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından geminin liman sahasına alınması ve tahliye işlemlerinin başlatılması planlanıyor.

Yük İçeriği ve Lojistik Planı

Gemide yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. Yardımlar arasında bebek maması, hazır gıda ve konserve ürünler yer alıyor. Yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından liman açıklarına ulaşan gemiden indirilecek yardım malzemelerinin, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Yetkililer, tahliye ve kara ulaşım süreçlerinin koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi.

