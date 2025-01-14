İyilik Hareketi: Türk Markaları Mısır'daki Filistinlilerin Yanında

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin ihtiyaçlarını Türk markalarıyla karşılıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:14
İyilik Hareketi: Türk Markaları Mısır'daki Filistinlilerin Yanında

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Önemli Adım

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Türkiyeli gıda ve tekstil markalarıyla iş birliği yaptı. Bu anlaşma sayesinde, dernek, Filistinli ailelere özel alışveriş imkanları sunuyor.

Alışveriş Kartları ile Destek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mısır'daki Filistinli aileler, kendilerine sağlanan özel alışveriş kartlarıyla, bu ülkedeki 356 şubesi bulunan yerli gıda zinciri mağazalarından 15 günde bir alışveriş yapabilme fırsatı buluyor.

Kıyafet Temini

Ayrıca, Mısır'da faaliyet gösteren bir başka yerli giyim markasından da Filistinlilerin ayda bir kez kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor. Bu adımlar, ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı'ndan Teşekkür

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Mısır'da çok sayıda Filistinli ailenin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bir ailenin ihtiyacını bir defa gidererek geri çekilmek, bizim açımızdan düşünülmesi gereken bir şey değil. Bu nedenle çözümler üretmek durumundaydık. Desteklerinden dolayı her iki markaya da teşekkür ediyorum." şeklindeki ifadeleriyle projeye olan bağlılığını ortaya koydu.

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak...

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkede şubeleri bulunan Türk gıda ve tekstil mağazasıyla anlaşma sağladı.

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak...

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkede şubeleri bulunan Türk gıda ve tekstil mağazasıyla anlaşma sağladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!