İyilik Hareketi: Türk Markaları Mısır'daki Filistinlilerin Yanında

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Önemli Adım

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Türkiyeli gıda ve tekstil markalarıyla iş birliği yaptı. Bu anlaşma sayesinde, dernek, Filistinli ailelere özel alışveriş imkanları sunuyor.

Alışveriş Kartları ile Destek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mısır'daki Filistinli aileler, kendilerine sağlanan özel alışveriş kartlarıyla, bu ülkedeki 356 şubesi bulunan yerli gıda zinciri mağazalarından 15 günde bir alışveriş yapabilme fırsatı buluyor.

Kıyafet Temini

Ayrıca, Mısır'da faaliyet gösteren bir başka yerli giyim markasından da Filistinlilerin ayda bir kez kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor. Bu adımlar, ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı'ndan Teşekkür

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Mısır'da çok sayıda Filistinli ailenin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bir ailenin ihtiyacını bir defa gidererek geri çekilmek, bizim açımızdan düşünülmesi gereken bir şey değil. Bu nedenle çözümler üretmek durumundaydık. Desteklerinden dolayı her iki markaya da teşekkür ediyorum." şeklindeki ifadeleriyle projeye olan bağlılığını ortaya koydu.

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkede şubeleri bulunan Türk gıda ve tekstil mağazasıyla anlaşma sağladı.

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkede şubeleri bulunan Türk gıda ve tekstil mağazasıyla anlaşma sağladı.