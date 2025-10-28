İyilik İçin Sanat Derneği Artweeks Istanbul'u "Merak" Paneliyle Tamamladı

İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul XII. Edisyonu'ndaki karma sergisini 'Merak' paneliyle tamamladı; 15 sanatçı, 53 eser sergilendi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:28
İyilik İçin Sanat Derneği tarafından, The Ritz-Carlton Residences B Blok'ta düzenlenen karma sergi, Artweeks Istanbul XII. Edisyonu kapsamındaki etkinliklerle sona erdi. Küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği sergide 15 sanatçının 53 eseri sanatseverlerle buluştu.

Sergide portre ve peyzaj temaları, Michel Foucault'nun "özneleşme" kavramı üzerinden yeniden yorumlandı ve bağımsız sanatçılara ayrılan alanla birlikte yeni üretimlere yer verildi.

Kapanışta 'Merak' Konuşuldu

Kapanış panelinin moderatörlüğünü Kamuran Selin Bozkurt üstlendi. Panelde Ahu Orakçıoğlu, İpek Özmen Develi ve Zehra Öney konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, derneğin temel kuruluş nedenine işaret ederek, "İyilik İçin Sanat Derneği'nin çıkış noktası aslında meraktı. Sanatı anlamak, sanatçıların üretim süreçlerine yakından tanıklık etmek ve bu deneyimi topluma aktarmak istedik. Bugün, bu merakın bizi bir arada tutan ortak bir payda haline geldiğini görüyoruz. Artweeks Istanbul'daki sergimiz, bu duygunun en güzel yansıması oldu. Sanatseverlerin ilgisi, sanatçılarımızın üretimlerine olan güvenini güçlendirdi. Kapanış panelimizle birlikte hem üretimin hem paylaşımın değerini yeniden hatırladık. Bu yıl da Artweeks Istanbul'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Panel konuşmacıları ise merak duygusunun sanatla ilişkilerindeki dönüştürücü etkisini, koleksiyonculuk ve üretim alanındaki kişisel deneyimleri üzerinden ele aldı.

