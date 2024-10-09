İyilik Okulu Projesi 10. Yılını Kutladı

İyilik Okulu Projesi'nin Onuncu Yılı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yıl programında konuştu. Bu projeyle kötülüğe karşı gençlerin iyilik hareketlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kötülük ve İyilik Arasındaki Mücadele

Yılmaz, programda yaptığı açılış konuşmasında, "İyilik hareketinin olmadığı yerde kötülük artar," diyerek iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi insan vücudundaki alyuvarlar ve akyuvarların hareketleriyle benzetti. "İyilik ne zaman pasif olursa, kötülük aktif hale gelir," ifadelerini kullandı.

Projenin Gelişimi

Başlangıçta Deniz Feneri Derneği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yola çıkan proje, 10 yılını doldurmuş durumda. Yılmaz, projelerin 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Gençlere İyilik Çağrısı

Yılmaz, "Kötülüğü yaymak isteyen zihniyete karşı gençler olarak iyilik hareketinin içinde olmalıyız," diyerek gençlerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Projeye katılacak olan "iyilik projesi koordinatörleri"nin görev alacağını açıkladı.

Deniz Feneri Derneği'nin Hedefleri

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bu projeyi daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Cengiz, "İyiliği, okullarımızda eğitimin bir parçası olarak çocuklarımıza anlatıyoruz," şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak da katılımcılara hitap etti. Programa, birçok eğitimci, öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 10. yılı dolayısıyla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.