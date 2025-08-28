İyilik Yolu Derneği Mali'de 200 Kişilik Abdullah bin Zülbicadeyn Camisi'ni Açtı

Segou'da kerpiçsiz, modern iki katlı cami 5 ayda tamamlandı

İyilik Yolu Derneği, Mali'de inşa ettiği 200 kişi kapasiteli camiyi törenle ibadete açtı. Derneğin açıklamasına göre projeler, Afrika ve Asya gibi kriz hâlindeki coğrafyalarda kalıcı eserler oluşturmayı hedefliyor.

Dernek, Abdullah bin Zülbicadeyn adını taşıyan cami projesini Segou şehrinde 5 ay gibi kısa sürede tamamladı. Nijer Nehri'nin kıyısında bulunan, kerpiçten yapılmış ve artık ihtiyaca cevap veremeyen eski caminin yerine iki katlı, betonarme, dayanıklı ve modern bir yapı inşa edildi.

Caminin müştemalatında abdesthaneler, güneş panelli ses sistemi ve kadınlara özel bir bölüm yer alıyor. Yapı aynı anda 200 kişinin ibadet edebilmesine imkan verirken, güneş panelleri sayesinde köyde sık yaşanan enerji kesintilerinden etkilenmiyor.

Yoğun yağış alan ve nehrin taşmasıyla sel altında kalan köy, camiyi sadece bir ibadethane olarak değil, aynı zamanda korunaklı bir sosyalleşme ve toplanma alanı olarak kullanacak. Ayrıca bölgedeki camiler namaz vakitleri dışında eğitim için okul işlevi de görüyor.

Dernek başkanı Emrullah Orman, kalıcı eserlerin zorlu coğrafyalardaki önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin iyiliklerini ulaştırmak üzere yine Afrika’dayız, Mali’deyiz. Bu defa buraya, bu garip kardeşlerimize bir cami hediye etmek için geldik. Bir kalıcı eserimizi daha ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Nijer Nehri'ne nazır bir alanda inşa ettiğimiz camimizden civarda bulunan yüzlerce Müslüman kardeşimiz istifade edecek. Rabb'im hayır sahiplerinden razı olsun."

Açılış sırasında köy halkına ve çocuklara yemek ikram edildi. Dernek, Mali'de ayrıca gıda, ekmek, Kuran-ı Kerim, "hafız sponsorluğu", kurban ve nakdi yardım projelerini hayata geçirdi.

Bunun dışında İyilik Yolu Derneği'nin Ays Hurad Sağlık Ocağı projesiyle Yemen'in Hadramut bölgesinde sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve yerel halkın sağlık faaliyetlerine daha kolay erişimini sağlamayı hedeflediği belirtildi.