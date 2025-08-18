İZBAN seferleri yeniden başladı: Memur eylemi sonrası seferler 10.30'da kademeli olarak başladı

İZBAN seferleri yeniden başladı

Memur eylemi sonrası seferler kademeli olarak devreye girdi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), bugün memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz."

Daha önce, memurların gerçekleştireceği eylem nedeniyle İZBAN seferlerinin bugün için iptal edildiği duyurulmuştu. Yapılan son açıklama ile seferlerin aşamalı olarak normale dönmeye başladığı ifade edildi.