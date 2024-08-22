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İzinsiz İnşaat İncelemesi Üsküdar Vaniköy'de Başladı

Vaniköy'de izinsiz inşaatta inceleme için İstanbul Çevre Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:38
İzinsiz İnşaat İncelemesi Üsküdar Vaniköy'de Başladı

İzinsiz İnşaat İncelemesi Üsküdar Vaniköy'de Başladı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’deki Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

Vaniköy'deki inşaat alanına ulaşan Çevre Müdürlüğü ekipleri, özel mülk olması nedeniyle girişin engellendiği şantiye alanına alınmadı. Ekiplerin bölgeye giriş yapabilmesi için polis ekipleri sevk edildi. Polis yardımıyla kapı açıldıktan sonra, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına giriş yaptı.

İncelemeler sırasında, polisin güvenlik önlemleri altında, basın mensupları da şantiyeye alındı. Ekiplerin inşaattaki çalışmalar devam etmekte.

İBB’ye Uyarı Yazısı Gönderildi

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki izinsiz inşaat faaliyetleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) uyarı yazısı gönderdiklerini açıkladı. Gerekli cezai işlemlerin yapılması için İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi...

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

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