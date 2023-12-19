İzlanda'da 24 saatte 1000 deprem! Yanardağ patladı, yetkililer alarmda!

Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ, uzun süredir devam eden depremlerden sonra lav püskürtmeye başladı. Patlama, Grindavik kasabasına yakın bir yerde yerel saatle 22.17'de gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yanardağın deprem veya sismik aktivite algılanmasından kısa bir süre sonra faaliyete geçtiğini ortaya koydu.





24 SAATTE 1000 DEPREM

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın nerede ve ne kadar büyük olduğunu belirlemek için bölgeye bir helikopter yolladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilk tespitlere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyinde bulunan Hagafell kasabasının yakınında meydana geldiği ifade edildi.

Reykjavik ve çevresinde Ekim ayından beri çok sayıda deprem yaşanmıştı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bölgede Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem kaydedilmişti.





GÜÇLÜ BİR PATLAMA GİBİ

İzlanda’da Reykjanes Yarımadası’nda bir yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti ve bölgedeki kameralara yansıdı. Sivil savunma yetkilisi Vidir Reynisson, patlamanın çok büyük bir olay olduğunu ve lavların yanardağın çatlağından her tarafa aktığını söyledi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, can kaybını önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak doğayı da korumak için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Başbakan Katrin Jakobsdottir de bölgeye aldıkları savunma önlemlerinin işe yarayacağını umduğunu dile getirdi.

Sismolog Kristin Jonsdottir, RUV televizyonuna yaptığı açıklamada, saniyede 100 ila 200 metreküp arasında lav çıktığını, bu miktarın bölgedeki önceki patlamalara göre çok daha yüksek olduğunu belirtti.

İzlanda, 2010 yılında Eyjafjallajokull Yanardağı’nın patlamasıyla büyük bir zarara uğramıştı. Patlamanın oluşturduğu kül bulutu, Avrupa’da hava trafiğini felç etmişti. Bu durum, kıtada İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanmamıştı. Patlamanın İzlanda’ya maliyeti en az 1,5 milyar euro olarak hesaplanmıştı.