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İzlanda'da Salatalık Talebi TikTok Etkisiyle Patladı

İzlanda'daki çiftçiler, TikTok'ta yayılan salata tarifleri nedeniyle salatalık talebine yetişmekte zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:18
İzlanda'da Salatalık Talebi TikTok Etkisiyle Patladı

İzlanda'nın Salatalık Krizi

İzlandalı çiftçiler, TikTok platformunda popülerleşen salata tarifleri sayesinde salatalık talebinin iki katına çıktığını duyurdu. Çiftçiler, artan tüketici talebine yetişemekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Sosyal Medyanın Rolü

Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak hazırladığı ince rendelenmiş salatalık ile yapılan tarifler, TikTok'ta hızla yayıldı. Bu durum, İzlanda’daki çiftçileri zor durumda bıraktı.

Bahçıvanlar Satış Şirketi Açıklama Yaptı

İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak bilinen Bahçıvanlar Satış Şirketi, BBC'ye yaptığı açıklamada, artan talebin karşılanamaması üzerine endişelerini dile getirdi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiğini belirten şirket, bu yılki kıtlığın yalnızca TikTok trendinden değil, çocukların yaz tatilinden dönmesi ve yeterli üretim yapılmamasından kaynaklandığını aktardı.

Yerel Süpermarketlerde Salatalık Satışları Artıyor

İzlanda'daki Hagkaup süpermarket zinciri, salatalık satışlarının iki katından fazla arttığını bildirdi. Salatalıklı tariflerin popülaritesi sayesinde bu malzeme, diğer tariflerde de yoğun bir ilgi görüyor.

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